Lecce-Roma il pronostico di Serie A | 2 fisso e non solo

La sosta Nazionali è passata in archivio ed il focus torna nuovamente, quindi, sui principali campionati in giro per l’Europa. Tra questi c’è ovviamente la nostraA, entrata nella sua fase calda ed arrivata alla 30° giornata. Uno degli anticipi di questo turno metterà contrapposte due squadre che stanno vivendo momenti di forma ed annate completamente opposte. Stiamo parlando di, pronte a scendere in campo domani 29 marzo alle 20:45 allo stadio Via del Mare. L’andata si è conclusa con il risultato di 4-1 in favore dei giallorossi, che desiderano ripetersi mettendo in cascina 3 punti pesanti nella volata Champions League. Per i salentini, invece, l’obiettivo è quello di compiere un’impresa davanti ad un caldo pubblico, compiendo un passo cruciale nella lotta per non retrocedere.