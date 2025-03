Sololaroma.it - Lecce-Roma, i convocati di Ranieri: out in 4, sulla destra c’è solo Saelemaekers

Ogni tentativo di riportare la concentrazione sul campo è andato in fumo dopo le ultime dichiarazioni di, per una questione allenatore che vede ora Sarri e opzione estera in auge. Eppure è giorno di vigilia per la, per il primo dei 9 atti che porterà ad un fine stagione che ha la Champions League come sogno proibito, da sussurrare. Al Via del Mare c’è ilad attendere i giallorossi, sabato alle 20:45, in un sfida che vede i salentini alla disperata ricerca di punti salvezza.Dopo l’infuocata conferenza stampa di ieri, oggi è stato il turno della lista deidi, che ha sciolto alcuni dubbi che aleggiavano alla vigilia: come da programmi, sono regolarmente a disposizione dell’allenatore N’Dicka e Dovbyk, colpiti da febbre e sintomi influenzali, e Koné, uscito acciaccato dall’ultima partita disputata con la sua Francia.