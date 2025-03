Sololaroma.it - Lecce-Roma, i convocati di Giampaolo: un solo assente

Terminata la sosta per le nazionali, sta finalmente per tornare protagonista la Serie A dopo due lunghe settimane di attesa. Domani avrà inizio la trentesima giornata di campionato, con lache scenderà in campo contro ilal Via del Mare nel match in programma alle 20:45. I giallorossi di mister Ranieri vanno a caccia della settima vittoria consecutiva per continuare a inseguire il sogno Champions League, mentre la squadra di Marconecessita di punti vitali per la corsa salvezza.Idiha diramato la lista deiper la partita di domani contro i capitolini:ilMarchwinski, alle prese con il recupero dal suo infortunio al legamento crociato del ginocchio. per quanto riguarda il resto della squadra, sono tutti disponibili per l’incontro, anche lo stesso Banda, che nella giornata di ieri era rimasto a riposo per una contusione.