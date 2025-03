Sololaroma.it - Lecce in difficoltà, fasce e Krstovic le risorse di Giampaolo: la Roma non può sbagliare

Leggi su Sololaroma.it

Pausa per modo di dire, perché questa sosta per le Nazionali è stata più caotica che mai per la, sotto tanti punti di vista. Dybala si è operato con successo e sarà il primo tifoso giallorosso per questo finale di stagione, Ranieri ha escluso Gasperini e non solo per l’allenatore del futuro, con Sarri e opzione estera ancora in piedi, e qualche profilo per il calciomercato estivo comincia a circolare, ma il campo reclama la scena: l’insidiosa trasferta diincombe, in un sabato sera che può regalare ai giallorossi altri punti preziosi per la lotta alla qualificazione alla prossima Champions League.29 punti in 11 gare di campionato, uno score che nessuno in Europa nel 2025 è riuscito a tenere e che tiene aperte le speranze di un 4° posto che darebbe tutto un altro sapore ad un’annata decisamente tribolata, passata per i disastri della prima parte e proseguita con le eliminazioni, per mano di Milan e Athletic Club, in Coppa Italia ed Europa League.