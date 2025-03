Amica.it - Le unghie gioiello sono piccole opere di oreficeria

Leggi su Amica.it

Le manicure minimaliste mantengono il loro fascino inalterato nel tempo, su questo non c’è dubbio. Lecon smalto nude, champagne o dalle tonalità soffici e delicate come quelle delle strawberry milk nails, le ballerina o le baby boomer rientrano ufficialmente nelle tendenze evergreen in grado di mettere tutti d’accordo. In questo panorama diessenziali e low-profile, spiccano lecome il trend più glamour e luccicante della primavera estate 2025. Grande portabandiera di questa tendenza è sicuramente Cynthia Erivo, che tra il press tour di Wicked e la stagione delle premiazioni, non ha perso occasione per sfoggiarle, come fossero delledi arte moderna. Leinfatti, diventano delled’arte, dei gioielli luccicanti che splendono di luce propria.