Sport.quotidiano.net - Le ultime da Casteldebole: davanti è ballottaggio tra Ndoye e Cambiaghi a sinistra. Lyko e De Silvestri fuori dai giochi. A Venezia è emergenza sulle fasce

L’abbondanza e un Bologna finalmente al completo è stato argomento durato lo spazio di una partita, con la Lazio. A, è di nuovo: difesa praticamente obbligata. E’ notizia di ieri la distorsione alla caviglia digiannis, l’infortunio dovrà essere approfondito attraverso esami, per capire la durata dello stop. Si ferma pure De: semplice influenza, probabilmente tornerà a disposizione entro Empoli, ma un ulteriore forfait che va ad aggiungersi a quello dello squalificato e infortunato Castro. Si aggiunga che Holm è rientrato in gruppo solo ieri e che Lucumi (con Dominguez) lo farà in giornata, per la rifinitura, ma con viaggio e fusorario da smaltire dopo gli impegni con la Colombia e la difesa è praticamente fatta: con Calabria, Beukema, Casale e Miranda a protezione di Skorupski.