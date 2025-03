Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di venerdì 28 marzo

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di282025. Ariete Le cose andranno meglio, ci penseranno il Sole, le montagne, il mare.Ci penserà la Luna che si prepara a entrare nel segno per diventare nuova trae sabato. La professione ha bisogno di innovazioni e di nuovi stimoli, di nuovi posti e nuove persone? Fatevi avanti per primi, proponete, allargatevi in affari, un Giove così grande non lo potete mandare via senza aver ottenuto di più. Siete innamoratissimi e ricambiati, Venere propizia incontri nuovi e felici. Viaggi sì. Toro Luna in Pesci: pretende il possesso dell'affetto per soddisfare l'intima insicurezza emotiva. Marte propone il concetto che a tutti deve essere concessa la possibilità di realizzare il proprio destino.