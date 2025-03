Ilrestodelcarlino.it - Le sentinelle del territorio, i volontari fanno squadra

Una iniziativa per combattere la solitudine e creare legami autentici: "del". Promotrice è l’amministrazione comunale di Bagno di Romagna, che spiega così le ragioni: "Abbiamo dato il via a questo percorso con il supporto di diverse associazioni, ma il progetto è aperto a tutti coloro che vogliono dare una mano". Per diventareo bastano anche solo quattro ore al mese". Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi allo Sportello Facile – 0543/900416, o contattare una delle associazioni aderenti". Si tratta di Acat, Anteas, Auser, Sampierana Calcio, Caritas San Piero, Banco di Solidarietà, Il Faro di Corzano, Avis donatori sangue, La Rondine, Servizio Infermieri di Comunità, Misericordia Alfero, Ior, Artt, Avo, Associazione Don Virgilio Resi, Tra Monti e Valli, Associazione Angelo Custode, Bagnese Calcio, Compagnia della Crocina, Cittadinanza attiva Comune di Bagno di Romagna.