Imiglioridififa.com - Le SBC di FC 25, Gerd Müller (Sognatori UEFA)

Leggi su Imiglioridififa.com

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatoreuscita in data 28 marzo 2025.Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazonSBC: info e sfideNumero sfide: 9Premio: 1xNon scambiab.Costo al momento dell’uscita: 520.000 Crediti circaScadenza: 28 maggio Leggenda NataPremio: 1x Small Silver Players PackEsattamente 11 giocatori rariEsattamente giocatori bronzoStella nascentePremio: 1x x3 Common Gold Players PackEsattamente 11 giocatori rariEsattamente giocatori argentoIn prestitoPremio: Muller in prestito per 5 partiteValutazione squadra: min 83Der BomberPremio: 1x Jumbo Gold PackFC Bayern München: Min 1 gioc.