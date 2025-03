Agi.it - Le regole per la cittadinanza via ius sanguinis sono cambiate

Leggi su Agi.it

AGI - Il Consiglio dei Ministri ha approvato una riforma significativa riguardante lo ius, ovvero il diritto allaitaliana basato sulla discendenza. Con questa modifica, laautomatica è ora limitata ai discendenti fino alla seconda generazione: ciò significa che solo chi ha almeno un genitore o un nonno nato in Italia può ottenere laitaliana dalla nascita. "Ovviamente non si toglie il passaporto a chi l'ha già ottenuto onestamente, ma non ci saranno sanatorie", ha spiegato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. L'obiettivo della riforma è duplice: da un lato "favorire l'immigrazione di ritorno" e chi "si sente legato all'Italia", dall'altro porre fine agli abusi. "È la fine dell'utilizzo della nostra nazionalità per altri motivi", ha dichiarato il ministro, facendo riferimento anche al cosiddetto “turismo sanitario”.