Romadailynews.it - Le premiazioni di Aqua Film Festival, a Venezia la nona edizione

Leggi su Romadailynews.it

, 21 -25 marzo 2025Conclusa con successo ladi, per la prima volta a, con le sue proiezioni e, all’interno dimour, un grande evento internazionale per sensibilizzare sull’importanza delle risorse idriche e della sostenibilità ambientale.Premiati gli studenti delle scuole, consegnati anche il Premio Paladino del Mare al Contrammiraglio Capitano del Porto di, Filippo Marini e il Premio Cavaliere dell’Acqua alla campionessa di voga alla veneta, Gloria Rogliani. Si è tenuta per la prima volta a, dal 21 al 25 marzo 2025, ladi, fondato e diretto da Eleonora Vallone, che ha curato la parte dell’audiovisivo all’interno dell’eventomour di