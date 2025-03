Lanazione.it - Le Paralimpiadi: dalla nascita nel 1948 ai campioni di oggi come Bebe Vio e Alex Zanardi

Leggi su Lanazione.it

A scuola abbiamo scoperto che lesono nate nel, quando un medico di nome Ludwig Guttmann organizzò una gara di tiro con l’arco per persone in sedia a rotelle. Le prime vere, però, si svolsero in Italia, a Roma nel 1960, grazie al medico italiano Antonio Maglio. Nell’occasione, atleti di tanti paesi si sfidarono in diversi sport, proprioalle Olimpiadi. Da allora, i Giochi Paralimpici si svolgono ogni quattro anni.gli atleti paralimpici praticano tantissimi sport: corrono, nuotano, giocano a basket in carrozzina e molto altro. Ci insegnano che, anche di fronte a qualcosa che può fare paura, non bisogna mai arrendersi. Durante la lezione, abbiamo anche scoperto un gioco che molti di noi non conoscevano: il goalball. È uno sport per persone non vedenti, in cui i giocatori usano il suono della palla per orientarsi su un campo.