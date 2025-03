Tpi.it - Le nuove rivelazioni sulle condizioni di Michael Schumacher: “Non riesce più a comunicare, solo 20 persone si possono avvicinare”

nonpiù a: lo rivela il giornalista tedesco Felix Gorner, che ha fornitoindiscrezionidi salute dell’ex pilota di Formula 1. L’atleta tedesco, di cui si hanno poche notizie dal giorno in cui ha avuto un incidente sugli sci ormai 12 anni fa, secondo il reporter è “una persona bisognosa di cure, dipendente da chi lo assiste, che nonpiù a esprimersi attraverso il linguaggio, è una situazione molto triste”.Sono poche lecheavvicinarsi a lui sottolinea il giornalista, come riporta il Corriere della Sera. Oltre alla moglie Corinna, i figli e il team di medici che lo assiste, sono circa “massimo 20” lein grado di poter vedere. “La famiglia è sempre stata totalmente protettiva nei confronti della sua vita privata e questo non cambierà” ha aggiunto Felix Gorner.