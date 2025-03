Quotidiano.net - Le mire sulla Groenlandia. Putin: l’America fa sul serio: "Trump ha le sue ragioni"

MOSCALa posizione del Cremlino nell’evoluzione degli equilibri geopolitici sullo sfondo del conflitto in Ucraina resta granitica: l’unico interlocutore èdi. Non a caso, la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha fatto sapere che il suo governo sta discutendo solo con Washington i termini per far scattare la tregua nel Mar Nero, dopo le intese raggiunte a Riad. Per il Cremlino la riapertura di un canale di comunicazione con la Casa Bianca non mette al riparo da futuri attriti con l’Occidente in regioni strategiche. Proprio ieri il giornale tedesco Bild, ha rivelato che un aereo spia russo è entrato nello spazio aereo Nato nel Baltico. Due caccia tedeschi l’hanno intercettato e scortato in uscita. Nel mentre il presidente russo, Vladimir, intervenendo al forum artico nella città di Murmansk, nell’estremo nord del Paese, ha detto di ritenere "seri i piani degli Stati Uniti di annettere la" in quanto "hanno radici storiche di lunga data ed è ovvio che gli Usa cercheranno di portare avanti i loro interessi".