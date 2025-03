Metropolitanmagazine.it - Le migliori pellicole del maestro David Cronenberg

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il regista canadeseè considerato unindiscusso del body horror grazie ad alcuni film che sono ritenuti delle pietre miliari della storia del cinema. A più di 80 anni continua a creare nuovi progetti e il 3 aprile uscirà al cinema il suo prossimo lavoro intitolato The Shrouds. In attesa di scoprire il suo ultimo film, ripercorriamo ledi!Ecco lediLa mosca – Photo Credits artesettima.itIniziamo con il film più famoso e apprezzato del regista, La mosca del 1986. Probabilmente la pellicola che lo ha consacrato re indiscusso del body horror. La trasformazione dello scienziato, interpretato da Jeff Goldblum, in una mosca ha causato incubi in molti spettatori. Ma la realizzazione di questo ibrido è resa talmente bene che è valsa al film il premio Oscar come miglior trucco.