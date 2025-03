Formiche.net - Le infrastrutture come nuovo ponte tra Italia e Israele. La missione di Elnet

In un contesto segnato da ferite ancora aperte e sfide complesse, l’rafforzano il proprio asse strategico puntando su un ambito spesso trascurato nei dossier diplomatici: quello infrastrutturale. È questo il cuore dellaparlamentare e imprenditoriale promossa da, che dal 9 al 12 marzo ha portato inuna delegazione trasversale di rappresentanti istituzionali e del mondo produttivo.La visita, prima nel suo genere, si è concentrata sul ruolo delleleva per la sicurezza, lo sviluppo e la cooperazione internazionale. Non si è trattato solo di una ricognizione tecnica, ma di una vera e propria immersione in un Paese che, pur ancora scosso dal trauma del 7 ottobre, guarda con determinazione alla ricostruzione e alla riprogettazione del proprio futuro urbano e sociale.