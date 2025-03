Le incredibili e infondate richieste di Donald Trump a Politico e alla democratica Stacey Abrams

Leggi su Open.online

Il Presidente degli Stati Uniti,, ha pubblicato un post su Truth, successivamente rilanciato dagli account istituzionali su X, in cui prosegue la narrazione fuorviante controriguardo a un presunto finanziamento di 8 milioni di dollari da parte di USAID (ne abbiamo parlato qui), sostenendo che il media americano dovrebbe restituire la somma. Per rafforzare la sua richiesta,cita come esempio la, sostenendo che quest’ultima dovrebbe restituire una sovvenzione da 2 miliardi di dollari. Tuttavia, l’intero post contiene informazioni totalmente fuorvianti.Per chi ha frettaprosegue con la narrazione fuorviante contro, già ampiamente smentita a febbraio 2025.Il presidente americano afferma chedovrebbe restituire 2 miliardi di dollari, ma è falso.