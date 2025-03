Quifinanza.it - Le fatture false sono un reato, i rischi e quando scatta la prescrizione

Leggi su Quifinanza.it

Emettere o ricevere delleè una vera e propria violazione tributaria, che si configura materialmente neldi evasione fiscale. È uno dei metodi più diffusi per non pagare le tasse, ma anche uno dei piùosi per le conseguenze che ne posderivare. A differenza di quanto accade nel momento in cui si commettono degli altri illeciti tributari, per i quali è necessario superare determinate soglie,si emettonoildiventa penalmente rilevante fin da subito.Basta infatti una sola fattura falsa, anche se l’importo contenuto al suo interno è modesto. Sotto la lente d’ingrandimento finiscono soprattutto quei comportamenti atti a favorire delle terze persone.levengono emesse con questo scopo, indipendentemente dal loro utilizzo o meno, costituiscono un