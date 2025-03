Quotidiano.net - ’Le Donne e il Vino’. Imprenditoria femminile sotto i riflettori

Un appuntamento da non perdere quello in programma domani. Dopo il grande successo delle edizioni torinesi infatti, arriva per la prima volta a Bologna il format ’Lee il, l’opportunità unica di degustare vini prodotti esclusivamente da, per celebrare il crescente ruolonell’industria vinicola e allo stesso tempo offrire un assaggio delle eccellenze italiane, in compagnia delle migliori etichette nazionali. Leoggi sono sempre più protagoniste nelle aziende vinicole: quasi il trenta per cento delle cantine italiane è a guida, le agronome sono oltre quattromila e circa il dieci per cento degli enologi è donna. Quale migliore occasione quindi per promuovere l’in una location d’eccezione come il Grand Tour Italia che collabora come partner all’evento.