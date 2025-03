Ilgiorno.it - Le difficoltà scolastiche?. Un’opportunità

Nappo * Gli studenti, nel campo del percorso educativo, sono chiamati a scontrarsi quotidianamente con molte e diversee sfide. “L’impegno scolastico” - ovvero l’insieme di sforzi mentali, emotivi e fisici richiesti dallo studio - può essere visto come un ostacolo da superare o come opportunità di crescita. E la propensione a fare fatica gioca un ruolo sostanziale nel successo scolastico. I giovani più motivati, che comprendono l’importanza dello studio per il loro futuro, tendono ad “aggredire” con più determinazione le. La resilienza, cioè la capacità di combattere lesenza arrendersi, è un’altra caratteristica che può influenzare la propensione alla fatica scolastica. Gli studenti che sviluppano resilienza sono in grado di vedere gli ostacoli come opportunità di miglioramento e non come motivi per rinunciare.