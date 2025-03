Lettera43.it - Le condizioni di Papa Francesco: «Lievi miglioramenti, prosegue la terapia e le sedute di fisioterapia»

continua a seguire lafarmacologica e ledi fisiomotoria e respiratoria a Casa Santa Marta, con «» delle suedi salute, come riferito dalla sala stampa vaticana. Anche l’uso della voce del Pontefice ha mostrato segni di miglioramento. Nella mattinata del 28 marzo, il Pontefice ha seguito in video-collegamento la predica di Quaresima tenuta alla Curia dal predicatore pontificio, padre Roberto Pasolini. È stato informato del terremoto in Myanmar pregando per le vittime. L’ossigenazione ad alti flussi è ora necessaria solo per una parte della notte, mentre per il resto del tempo viene utilizzata l’ossigenazione ordinaria tramite naselliAncora in dubbio la presenza dialle celebrazioni di Pasqua e della Settimana SantaPermane l’incertezza sulla partecipazione del Santo Padre alle celebrazioni della Settimana Santa e di Pasqua.