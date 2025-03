Lanazione.it - Le basi delle arti marziali. Tra motivazioni e valori

trasmessi dai maestri sono essenziali per comprendere le, mondo che stiamo andando a scoprire passo dopo passo nel nostro ’viaggio’ a puntate. La disciplina, intesa come concentrazione mentale, e la costanza negli allenamenti sono fondamentali per ottenere risultati duraturi. Enrico Esterasi enfatizza l’importanza della passione, fondamentale per mantenere la motivazione a lungo termine. Giorgio Tonarelli riassume: "rispetto reciproco, sincerità, costanza sono iprincipali". Juri Villani osserva che "le, come altri sport di lotta o contatto, permettono di conoscere una dimensione, quella del confronto fisico, forse con maggior profondità rispetto ad altre pratiche". Mn Meoni associa disciplina e duro lavoro a risultati concreti, sottolineando come il sacrificio e la perseveranza portino a progressi fisici e psicologici.