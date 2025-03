Anteprima24.it - Le altre di C, confermata l’esclusione del Taranto: ricorso respinto

Tempo di lettura: < 1 minutoNessun nuovo colpo di scena nel girone C di Serie C. La Corte Federale d’Appello composta dal presidente Mario Luigi Torsello e dai componenti Vincenzo Barbieri, Sergio Della Rocca, Salvatore Lombardo e Domenico Luca Scordino hailpresentato dalcontrodal campionato di serie C. Un esito che appariva scontato e che dovrebbe avere messo quasi la parola fine su una vicenda che ha inciso in maniera notevole sul girone C di serie C che ha visto l’estromissione dal torneo anche della Turris, sempre per inadempienze di carattere amministrativo. Lo scorso 7 marzo il Tribunale Federale Nazionale aveva escluso dal campionato il, decisioneoggi anche dal secondo grado di giudizio. L'articolo Ledi C,delproviene da Anteprima24.