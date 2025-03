Ilgiorno.it - Lavoro, l’ultima vittima. Schiacciamento fatale: muore tecnico di trent’anni

Leggi su Ilgiorno.it

È morto dopo aver lottato per la vita per quasi due giorni, ricoverato all’ospedale milanesi di Niguarda. Federico Ricci, 30 anni, residente a Concesio, ha dovuto arrendersi ieri pomeriggio alle conseguenze del terribile infortunio sul. Martedì, a Carugate, Comune dell’hinterland di Milano, intorno alle 12, è stato colpito in testa dal contrappeso di un ascensore, mentre stava portando a termine un intervento di manutenzione in un condominio. Il giovaneera all’interno del vano in un palazzo di via 25 Aprile. Lui, dipendente di una nota azienda di Flero, era alper la Elma. A lanciare l’allarme sono stati i residenti. Il ferito è stato rianimato e trasportato in elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano, ma le sue condizioni di salute sono apparse da subito molto critiche ai sanitari intervenuti sul posto e al personale medico che ha prestato le prime cure.