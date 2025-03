Lanotiziagiornale.it - Lavoro, Calderone esulta ma c’è poco da festeggiare

Canta vittoria la ministra del(all’indomani della polemica sulla sua laurea) Marinaper i dati Inps sulrivelati ieri. Secondo l’Istituto di statistica, infatti, a dicembre 2024, si sarebbe registrato un saldo annualizzato positivo di 375.000 posizioni dinel settore privato. E, sempre per l’Inps, la variazione tendenziale annua sarebbe stata trainata in particolare dai contratti a tempo indeterminato: +315.000.Il trionfo delpoveroTutto bene, quindi? Non proprio. Costruzioni, commercio e ristorazione sono stati i settori trainanti delle nuove assunzioni, ma si tratta di settori caratterizzati da bassi salari e alta volatilità. Quello che si chiamapovero, insomma.Più precari e intermittentiE, se si va al di là del comunicato stampa dell’Inps, l’entusiasmo si smorza ulteriormente.