"Lavorano col cu***": Bossetti incontra Stasi, bordate ai magistrati

Un faccia a faccia tra Massimoe Alberto. L'ex muratore condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio hato, da giorni tornato al centro della cronaca. L'incontro è avvenuto nel carcere a Bollate, alle porte di Milano dove entrambi sono rinchiusi. "Come si fa a non seguire il caso di Alberto, se ne parla giorno e notte nei tg e nelle trasmissioni, e meno male che se parla - esordisce subitoin uno sfogo contro i-. Ho convissuto momenti assieme ad Albertoqui in carcere. Mi basta la mia emblematica, assurda e vergognosa situazione per comprendere quello che ha vissuto, quanto pure su di lui sia accaduto".continua, senza freni, intervistato da Telelombardia: "Certi personaggi del tutto incompetenti dovrebbero pagare per i propri errori e indagini fatte col c**o.