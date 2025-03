Ilnapolista.it - Lautaro: «Ruberei a Kvaratskhelia la sua abilità nell’uno contro uno in velocità, è troppo forte»

Leggi su Ilnapolista.it

“Interrogato” sulleprincipali di altri top attaccanti in giro per l’Europa,Martinez, attaccante dell’Inter, ha parlato a Dazn in un video social anche di. I due sono stati rivali fin quando il georgiano non è stato ceduto al Psg e ora si giocherà la Champions nelle gare che restano, così come l’argentino di Simone Inzaghi che affronterà il Bayern Monaco (di un altro ex rivale Kim-Minjae) nei Quarti di finale.: «A Kvaral’unouno in»Di seguito quanto si riporta dal contenuto del video social:«A Mbappéla, ad Haaland la forza fisica. A Kane il colpo di testa, a Cavani l’unouno e a Vinicius il dribbling. A Messi? Tutto! Ala suauno in, è. A Julian Alvarez la mentalità, a Thuram il sorriso.