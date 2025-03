Inter-news.it - Lautaro Martinez: «Mondiale per Club, sarà molto bello. Inter è passione!

è uno dei protagonisti dell’vista di DAZN ai calciatori che giocheranno ilpera giugno. L’attaccante nerazzurro non vede l’ora di scendere in campo contro le migliori squadrenazionali.NON VEDE L’ORA – L’scenderà in campo per disputare ilperdal 23 giugno al 13 luglio.non vede l’ora: «Quello che esalta ancora di più questa competizione è il fatto che ci saranno squadre da tutti i continenti , da differenti parti del mondo. Credo che i tifosi avranno un ruolo importante perché ci saranno tante culture diverse, diversi modi di approcciarsi al calcio e di tifare. Èeccitante giocare in uncome questo.. Più è difficile e meglio è perché ti motiva ancora di più ed è una cosa importante.