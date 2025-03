Ilrestodelcarlino.it - "Laura voleva un figlio da lui". Si cerca il movente del delitto

ungià da un po’ di tempo". A confermarlo è una conoscente che quando ha appreso la notizia dell’assassinio della 37enne, vicedirettrice del supermercato Tigre di Spoleto uccisa dal marito, il senigalliese Gianluca Nicola Romita, è rimasta sotto choc. Che la questione dell’eventuale gravidanza tenesse la coppia sulle spine da tempo, lo confermano anche colleghe e colleghi della vittima. Unche dovrà essere confermato, così come la dinamica dei fatti, perché al momento l’unica certezza è chePapadia è morta per soffocamento, probabilmente strangolata. Con cosa? Non è chiaro. Non a mani nude, perché i segni sul collo non sarebbero così evidenti. Quindi siuna possibile arma del, una calza, un foulard, qualcosa di simile. Nessuna traccia di sangue nell’appartamento, con la donna rinvenuta a terra in pigiama, nella camera da letto.