L' attrice e il cantante si sono lasciati da qualche mese ma i fan sperano ancora in un ritorno di fiamma

Fiocco rosa in casa Fox. Megan Fox ha dato alla luce il suo quarto figlio, una bambina, il 27 marzo 2025. Questo è il primo figlio che l’ha avuto con l’ex fidanzato Machine Gun Kelly, il cui vero nome è Colson Baker. L’annuncio della nascita è arrivato tramite Instagram, dove ilha condiviso un video in bianco e nero in cui tiene la mano della neonata. «È finalmente qui! Il nostro piccolo seme celestiale», ha scritto nella didascalia. Il video, che ha subito emozionato i fan, ha mostrato il legame speciale tra padre e figlia, con Kelly che accarezza delicatamente la manina della piccola. La nascita della bambina arriva dopo un periodo di grande attenzione mediatica sulla relazione tumultuosa della coppia, che si sarebbe divisafa. Megan Fox, tra carriera e amori guarda le foto La relazione tra Megan Fox e Machine Gun KellyMegan Fox, 38 anni, è già madre di tre figli: Noah (12 anni), Bodhi (11 anni) e Journey (8 anni), nati dalla sua precedente relazione con l’attore Brian Austin Green.