Latina, passi in avanti per la riqualificazione del parco di Santa Rita

Leggi su Ilfaroonline.it

, 28 marzo 2025- Il progetto dideldicompie un importante passograzie all’approvazione, da parte della giunta comunale, del documento di indirizzo alla progettazione. Questo documento, su indirizzo del vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Massimiliano Carnevale, fornisce le linee guida essenziali e le direttive fondamentali per orientare e definire in modo chiaro l’intera attività progettuale, garantendo così una realizzazione conforme agli obiettivi di qualità e funzionalità previsti.In particolare, gli interventi da 346mila euro, che rientrano nella prima fase dei finanziamenti Fesr assegnati alla città di, prevedono ladel verde, del campetto da calcio e dell’arredo urbano, il rinnovo dei percorsi pedonali e dell’illuminazione, la sostituzione dei giochi per bambini con altri più moderni e sicuri e l’abbattimento delle barriere architettoniche.