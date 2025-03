Sport.quotidiano.net - L’Atalanta chiama De Ketelaere, il grande assente del 2025: non segna in campionato da tre mesi

Bergamo –ha bisogno di ritrovare Re Carlo, il’ del. Charles De, dopo un primo quadrimestre stellare da 10 gol e 10 assist, è letteralmente sparito con il nuovo anno. Un solo gol, a gennaio nella facile ‘manita’ per 5-0 contro lo Sturm Graz in Champions, un assist in un altro facile 5-0 a febbraio a Verona. Per il resto poco o niente negli ultimi tre, un impatto quasi nullo nelle partite che contavano. L’ultima rete di ‘Carletto’ inrisale al 22 dicembre scorso, quando, con le sue prodezze, decise la partita casalinga vinta in rimonta per 3-2 contro l’Empoli. Stagione ancora positiva come numeri per il 24enne talento fiammingo, con 11 gol e 11 assist, ma il suo mancato impatto realizzativo nell’ultimo trimestre ha pesato in una Dea calata soprattutto in casa.