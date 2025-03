Puntomagazine.it - L’Associazione Trasparenza per Melito e la Fondazione Veronesi in piazza per sostenere la ricerca sui tumori pediatrici

Leggi su Puntomagazine.it

Sostegno allasuipediatrici: l’iniziativa “Il Pomodoro per la” adi Napoli“perè felice e orgogliosa dil’iniziativa benefica di“Il Pomodoro per la. Buono per te, buono per l’ambiente” in collaborazione con ANICAV Associazione e Consorzio Ricrea Acciaio, che ha l’obiettivolasuipediatrici.” e quanto dichiara Vincenzo Stravolo Presidente delper“In particolare, i fondi raccolti saranno destinati al finanziamento di una piattaforma die cura della leucemia mieloide acuta (LMA), un tumore del sangue molto aggressivo dell’età pediatrica che rappresenta il 20% di tutti i casi di leucemia acuta in età pediatrica. Grazie alla, la probabilità di sopravvivenza libera da malattia a 8 anni è oggi del 65/70% (a fronte del 30% negli anni ’80-’90), ma le ricadute, soprattutto nei primi due anni, non sono rare e rappresentano la causa principale di fallimento delle terapie.