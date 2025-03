L’Arsenal ha consegnato un enorme spinta mentre Bukayo Saka torna all’allenamento

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-27 19:58:00 Ecco quanto riportato poco fa:L’ala deltae potrebbe essere adatto al pareggio della Champions League con il Real Madrid.ha pubblicato una sua foto su Instagram che diceva semplicemente: “Ciao di nuovo”,dava un pollice in su indossando un kit di allenamento completo alla base di Londra Colney del club.non ha giocato da quando ha sostenuto un serio tendine del ginocchio durante la vittoria per 5-1 a Crystal Palace a dicembre che ha richiesto un intervento chirurgico.Ha gradualmente aumentato i suoi livelli di fitness e si ritiene che sia stato un partecipante completo alla formazione oggi.potrebbe essere coinvolto contro Fulham?non gioca questo fine settimana dopo essere uscito dalla FA Cup con la prossima partita in arrivo martedì prossimo quando ospiteranno Fulham agli Emirati.