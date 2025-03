Lanazione.it - L’Arezzo punta su Ravasio nel tridente. I dubbi di Bucchi in difesa e nel mezzo

Leggi su Lanazione.it

In settimana Cristianha mischiato le carte, ma la formazione da opporre domani pomeriggio al Pescara ce l’ha bene in mente. La prima certezza è che si torna al 4-3-3. Per quanto riguarda gli interpreti e partendo dallala coppia centrale sarà formata da Gilli e Chiosa, mentre per quanto concerne le corsie esterne, a destra Renzi rimane favorito su Montini. Qualcheo in più sulla corsia mancina dove le prestazioni non convincenti dell’ultimo periodo di Righetti potrebbero regalare una nuova chance da titolare a Coccia. L’ex Carrarese, con la gestione, è finito indietro nelle gerarchie. Vedremo se in questo finale di campionato riuscirà a sovvertire lo status quo. A centrocampo il punto fermo è Guccione che si riprende la cabina di regia dopo il turno si squalifica.