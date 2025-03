Lanazione.it - L’aretino Lugi Mori alla guida della Filt di Area Vasta

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 28 marzo 2025 –diLae cioè la federazione trasportiCgil, ha confermato la validitàscelta dell’categoria ed ha eletto segretario Luigi, dirigentefederazione aretina. “L’esperienza di sinergia tra Arezzo e Siena che abbiamo avviato nel 2021, ha dato risultati positivi. I settori che seguiamo vanno oltre la dimensione delle singole province e la collaborazione delledi Arezzo e Siena ha dato risultati positivi, sia per i lavoratori che per l’organizzazione”. I prossimi appuntamenti. “Continuiamo a monitorare gli esitigara per la gestione del trasporto pubblico localeToscana. Gara vinta da Autolinee Toscane, società controllata da RATP. Il nuovo servizio ha elementi di criticità che stiamo valutando.