Sport.quotidiano.net - L’applauso di Costacurta. "Bologna, che meraviglia. Adesso sono le grandi a dover temere i rossoblù»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Vestitevi a strati: le previsioni di Billy danno tempo instabile in Serie A. "Questo campionato assomiglia un po’ al meteo: cambi repentini, scenari capovolti". Alessandroha attraversato tantissime stagioni del calcio: sa riconoscere dove tira il vento, ancheche osserva tutto da fuori come volto di Sky Sport., campionato incerto, sì: ma ac’è un sole che scotta. "Credo ci fossero della basi importanti, dopo la scorsa stagione, per dire che ilera entrato ormai in una fascia superiore. Però mai mi sarei immaginato si potesse replicare con questo tipo di gioco oltreché di risultati. La cosa più sorprendente è proprio la qualità del calcio proposto dai: una cosa non scontata quando perdi giocatori del valore di Calafiori, Zirkzee e Saelemaekers".