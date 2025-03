Universalmovies.it - Lanterns | Jasmine Cephas entra nel cast della serie HBO

IlDC “” ha accolto in questi giorni, attrice nota perquali Blindspotting e Origin.Così come le ripreseispirata ai fumetti di Green Lantern vanno avanti, anche iling sembra andare di pari passo. Deadline, infatti, ha confermato cheha ottenuto un ruolo chiave indando volto alla madre di John Stewart da giovane. A tal proposito va detto che il racconto degli eventiHBO correrà su due linee temporali differenti, una delle quali ambientate nel passato di Stewart.L’ingaggiosi aggiunge a quello recente di J. Alphonse Nicholson che, in effetti, darà volto alla versione da giovane del padre di Stewart. Le versioni adulte dei due personaggi sono state invece affidate da tempo a Nicole Ari Parker (madre) e Sherman Augustus (padre).