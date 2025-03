L’Amore è al charity Gala a Villa Mazzarella per sostenere la Lilt regista e attori del film Champagne

Leggi su Ildenaro.it

Sarà Cinzia Th Torrini,di “-Peppino di Capri” la special guest della XIV edizione de “è..” ilideato ed organizzato da Maridì Communication, in scena il prossimo 2 aprile sera a, Napoli, volto ale attività dellaNapoli, presieduta dal professor Adolfo Gallipoli d’Errico, nella fattispecie, il progetto Shatsu finalizzato al recupero psico-fisico del paziente oncologico. Accanto a lei, parte del cast delandato in onda qualche giorno fa su Rai 1 registrando un boom di ascolti di oltre il 25 % di share, Francesco Del Gaudio, attore protagonista nel ruolo di Peppino di Capri e Gianluca Di Gennaro, brillante interprete di Bebè l’eclettico batterista di “Peppino di Capri ed i suoi Rockers”. Ospite sempre per il cinema, Fabio Massa con la sua ultima opera comedal titolo “Global Harmony” il cui liet motiv è la lotta per la salvaguardia dei diritti fondamentali dell’uomo.