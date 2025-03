Quotidiano.net - L’ambasciatore: "Usa e Russia più vicini. Si spartiscono le zone"

Roma, 28 marzo 2025 – Unasempre più solidale e in sintonia con gli Usa. Dall’altra parte, il gruppo dei volonterosi cerca di compattarsi sotto la guida del triumvirato Francia-Regno Unito e Germania.Stefano Stefanini, consigliere Ispi e diplomatico di lungo corso, ha spiegato come stanno evolvendo gli equilibri mondiali. A general view of a residential area of Nuuk, Greenland, on March 10, 2025, on the eve of Greenland, the autonomous Danish territory legislative elections. Two days of storm and mild weather has ripped political posters of posts and melted snow in Greenland's capital. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) Ambasciatore Stefanini, il presidente Putin ha definito “seri” i piani di Trump di annettere la Groenlandia. Qual è la sua lettura di questa dichiarazione? “Se lo dice Putin lo saprà visto che con Trump parla più lui di qualsiasi altro leader.