Lanazione.it - L’amaro medaglia d’oro ha radici nella Valgraziosa

Leggi su Lanazione.it

A Calci, ecco un altro oro e non è per il colore dei pregiati olii ma per un amaro che sale sul tetto di Europa. Si chiama "Sesto Senso" ed èal Concours International de Lyon 2025, un "bitter spirit" che ha battuto oltre cento concorrenti. Sesto Senso si basa su un’antica ricetta scritta su una pergamena rinvenuta in una vecchia chiave "cava"falegnameria del padre di Massimiliano Poli il creatore di Sesto Senso che ha innovato senza stravolgere quell’antica ricetta. Come nasce Sesto Senso? "Una chiave antica abbandonata nel cassetto degli attrezzi di mio padre falegname. Durante una riparazione ad una finestra di una villa, sempre, a Calci mio padre trovò una chiave uguale alla sua vecchia, rugginosa e rotta in due. Tornato in falegnameria aprì il cassetto degli attrezzi e ebbe l’intuizione di romperla.