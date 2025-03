Laliga aprirà il mercato della firma dal 1 al 10 giugno dalla Coppa del Mondo Club

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-28 00:44:00 Calcio spagnolo:Javier Tebas annunciato giovedìsiIldal 1 al 10. FIFA ha preso la decisione Lo scorso ottobre di aprire quella finestra, ma Doveva essere ogni federazione che decideva se si univa. “L’abbiamo approvato oggi in un’assemblea di. Abbiamo fatto uno speciale per questo “, ha detto il presidente didavanti ai media.?L’idea di FIFA con l’apertura di questa finestra è Incoraggia i calciatori per ladeldiche inizia il 15, ma può anche usarlo iche non partecipano, se lo desiderano. Nel caso di, le squadre che parteciperanno ai Mondiali delsono Real Madrid E Atleticoche avrà la possibilità di rafforzare il torneo.?Secondo FIFA, Sarà anche consentito l’estensione del contratto per alcuni giorniper quello del completamento dei collegamenti primafinedeldi cui sopra.