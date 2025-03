Amica.it - L'album di Beatrice Rana è un omaggio a Johann Sebastian Bach e comprende l'incisione di quattro concerti del famoso pianista

(askanews) –è una delle pianiste più acclamate a livello internazionale. Ha appena pubblicato l’keyboard concertos, in cui esplora le infinite possibilità interpretative della musica dial pianoforte, offrendo un’esecuzione innovativa che fonde tradizione e modernità.«È un progetto del quale sono molto contenta e fiera perché nasce dalla collaborazione con questa orchestra assolutamente straordinaria di Amsterdam dopo una tournée che abbiamo fatto nel 2019 in giro per l’Europa», racconta la. «È stata una collaborazione talmente tanto felice che abbiamo deciso poi di ritrovarci in studio per incidere questidi, fra cui anche questo il concerto in fa minore al quale io sono legata particolarmente perché è stato il concerto che mi ha fatto debuttare con l’orchestra quando avevo 9 anni.