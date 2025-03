Ilfattoquotidiano.it - L’agenzia di rating Standard&Poor’s: “I dazi frenano la crescita europea ma la spesa per armi la rilancerà”

Anchedistatunitense Standard & Poor’s riduce le sue previsioni dieconomicaa causa delle incertezze e della possibile guerra commerciale tra Stati Uniti e “resto del mondo”. Per la zona euro è ora attesa unadel Pil 2025 dello 0,9%, a fronte del + 1,2% ipotizzato lo scorso novembre. Accelerazione prevista nel 2026, con un +1,4% (da +1,3%) e nel 2027 (+1,5%, contro la precedente stima per +1,2%).Laglobale e’ attesa a +3% quest’anno (dato invariato rispetto alle previsioni di novembre), +3% nel 2026 (da +3,1%), +3,4% nel 2027 (da +3,2%) e +3,3% nel 2028. “La crescente incertezza politica degli Stati Uniti, legata principalmente ai, domina la narrativa macro globale”, si legge nel report, in cui si sottolinea che “le previsioni S&P per ladel Pil sono calate rispetto a quelle precedenti.