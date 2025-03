Ilpescara.it - "L'aereo" Stella Maris riaccende i motori: ci sono voluti quarant'anni per farlo ripartire

Leggi su Ilpescara.it

Dopodi attesa non resta che aspettare che i lavori delladi Montesilvano siano terminati per veder rinascere una struttura che quel decollo ormai prossimo, lo ha atteso per decenni.È una storia lunga quella della imponente struttura che affaccia sul lungomare.Un.