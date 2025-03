Lanazione.it - Ladro di biciclette in via Pistoiese, la Polizia Municipale sventa il furto

Prato, 28 marzo 2025 -diin azione in via, ma lariesce are il: è accaduto martedì 25 marzo, quando una pattuglia del Nucleo Investigativo durante un servizio di controllo nella zona di viaha notato un cittadino di nazionalità cinese, che - visibilmente agitato - inseguiva e tentava di fermare un uomo in fuga su una bicicletta. L'uomo, nel tentativo di dileguarsi, ha imboccato contromano via Damiano Chiesa, allontanandosi rapidamente in direzione di via Fabio Filzi. Gli agenti si sono messi all’inseguimento del fuggitivo, riuscendo a bloccarlo poco dopo in via Filzi, ancora in sella alla bicicletta. Gli accertamenti hanno confermato che il mezzo era stato rubato poco prima da una rastrelliera pubblica, dopo aver spezzato la catena con arnesi da scasso.