L' addio a George Foreman e quegli altri 15 minuti

Se ne è andato da pochi giorni, uno dei più grandi interpreti della storia della boxe, paradossalmente ricordato più per una delle sue pochissime sconfitte, The rumble in the jungle a Kinshasa contro Muhammad Ali, che per i titoli mondiali, per l’oro olimpico del 1968 o per la sua percentuale del 94 per cento di vittorie in carriera. Rendiamo omaggio alla sua memoria e al letterario mondo della boxe con un libro stupefacente, in libreria da poche settimane: Christophe Granger, Quindicisul ring. Anatomia di una lotta (Einaudi, 2025). Basterebbe la splendida galleria di immagini a renderne necessaria la lettura e la collocazione del testo fra i saggi più interessanti sull’intreccio fra sport, letteratura, storia, sociologia. Christophe Granger è, infatti, uno storico, sociologo e docente universitario francese cui va il merito di un’idea geniale: quella di concentrarsi su un unico incontro di boxe avvenuto a Montrouge, vicino a Parigi, il 24 settembre 1922 allo Stade Vélodrome Buffalo, di fronte a 40.