Labriola tentato da Lula, il nodo ponti al Mef, Conte dagli Agnelli (delle pentole): le pillole del giorno

Pietropensa giustamente al suo futuro. E nonostante in pubblico ostenti tranquillità sul fatto che i nuovi padroni di Tim, ovvero Poste, se lo terranno stretto (non sarà così, ma ognuno ha diritto a farsi una sua narrazione), l’ad del colosso dei telefoni guarda avanti. Gli piacerebbe, confessa agli amici, tornare in Brasile, dove ha lungamente vissuto avendo guidato la controllata carioca del gruppo. Ma non come manager. A tentarlo, infatti, è la carriera politica. Che potrebbe intraprendere forte dei buoni uffici di Bruno Mutzenbecher Gentil, dirigente di Tim Brasil ma soprattutto intimo del presidente Inácioda Silva. Insomma, dal campo, inteso come copertura della Rete, alla discesa in campo, il passo è breve.Pietro(Imagoeconomica).Giorgetti, chi lavora tra 25 aprile e Primo maggio?C’è qualcuno che lavora in ufficio, nel settore pubblico “che conta”, tra il 25 aprile e il primo maggio? Dalle parti del ministero dell’Economia di Giancarlo Giorgetti si sente odore di zolfo, con i ventilatori che lo spostano su UniCredit, parlando di quelle date: la valutazione dell’Ops di Andrea Orcel su Bpm ha come tempo massimo il 30 aprile, ma alcuni reputano possibile anche uno slittamento di qualche, motivato dai giorni di festa che incombono sul Belpaese.