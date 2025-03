Unlimitednews.it - Laboratorio di metanfetamina in casa, arrestato studente a Novara

(ITALPRESS) – La Polizia di Stato dihaun 22enne,universitario, per produzione di sostanze stupefacenti. La Squadra Mobile della Questura di, sezione narcotici, dopo alcuni mesi di indagine è riuscita ad individuare unouniversitario con la passione per la chimica che, all’interno della propria abitazione, nel quartiere Sant’Antonio di, aveva allestito un vero e proprioclandestino per la produzione die numerose altre droghe sintetiche. Il giovane, appassionato della serie televisiva “Breaking Bad”, aveva adibito il piano terra dello stabile ad apparato di distillazione mentre la mansarda era destinata alla miscelazione ed alla creazione dei composti chimici. Gli agenti della Mobile, in seguito a numerosi servizi di appostamento, hanno avuto la certezza della presenza delpoiché il “chimico”, più volte al giorno, apriva le finestre del piano terra per arieggiare i locali rilasciando nell’aria l’inconfondibile odore derivante dalla cottura della