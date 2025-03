Puntomagazine.it - “La vostra posta, i nostri diritti”: Precari in Rete lancia una raccolta fondi per la tutela dei lavoratori di Poste Italiane

La, i: sostieni idiRoma, 27 marzo – L’associazione “in”, nata perre ideidioggi una campagna diper supportare le proprie attività. Qui di seguito il testo completo e il link per chi volesse offrire un contributo.Ciao a tutti! Siamo un gruppo didi, uniti per difendere i. Avete presente la frustrazione quando una lettera importante non arriva o un pacco si perde? Dietro quei disagi, ci siamo noi: impiegati con contratti a termine, spesso giovani e con poca esperienza, assunti come “postini” per brevi periodi, costretti a condizioni di lavoro difficili e incerte.Abbiamo deciso di unirci e fondare l’associazione “in” per far sentire la nostra voce, chiedendo contratti stabili e condizioni lavorative dignitose.